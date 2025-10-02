La mandataria reflexiona sobre su gestión, los desafíos de México y el papel de las mujeres en la política

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un adelanto de la pieza documental “Los Primeros 365 Días: La transformación avanza”, que se estrenará el viernes 3 de octubre de 2025.

El material reúne imágenes de lo que va de su gestión, encuentros con las Fuerzas Armadas, giras por diferentes estados y momentos de contacto con la ciudadanía.

Reflexiones de un año de mandato

El documental contextualiza la producción con el mensaje: “A un año de haber tomado posesión, la primera presidenta de nuestra historia reflexiona sobre México, los desafíos que enfrenta, la grandeza de su pueblo, los principios y las tareas de la transformación.”

Durante el adelanto, Sheinbaum Pardo hace énfasis en el valor de la convicción política, que compara con el amor:

“No hay nada más poderoso que la convicción política. Es similar al amor. Es tiempo de mujeres y llegamos todas. Es también una revolución: ser madre, ser abuela, hija. Te hace ser protectora.”

Además, reflexiona sobre lo que considera la “principal ruptura política en 2018”, tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que significó, según sus palabras, “dejar de gobernar para unos cuantos”.

Un gobierno cercano a la población

La mandataria subraya que su administración se caracteriza por mantener proximidad con la población, supervisión constante y construcción de conciencia colectiva. Según Sheinbaum, el motor de su gobierno es:

El amor al pueblo y a la patria.

La convicción de que los anhelos de la población deben prevalecer sobre intereses personales.

La importancia de un gobierno territorial y con contacto directo con los ciudadanos.

Confianza en el futuro

En la parte final del adelanto, Sheinbaum proyecta optimismo sobre el rumbo del país:

“México tiene un futuro muy promisorio. Seguir con el acelerador.”

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el director del documental ni la plataforma o cines en los que se estrenará el material completo.

El estreno oficial del documental está programado para el 3 de octubre de 2025, mientras que el adelanto ya puede verse en las redes sociales de la presidenta.

Les comparto un adelanto; estreno: 3 de octubre. pic.twitter.com/sxZLCAc48n — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 2, 2025



