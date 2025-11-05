La presidenta Claudia Sheinbaum informó en la mañanera que ya presentó denuncia por acoso sexual tras el incidente de ayer en el Centro Histórico; el hombre permanece bajo custodia

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que presentó una denuncia por acoso sexual por los hechos ocurridos el 04 de noviembre cuando caminaba de Palacio Nacional a la SEP; puntualizó que el presunto agresor continúa detenido.

El episodio —captado en video— mostró a un hombre que invadió el espacio personal de la mandataria e intentó besarla; el caso detonó llamados a reforzar la respuesta institucional ante el acoso callejero. Autoridades capitalinas recordaron que la conducta es sancionable y señalaron que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Delitos Sexuales.

“Ya presenté la denuncia”, dijo Sheinbaum, quien subrayó que el objetivo es visibilizar y sancionar estas conductas “por todas las mujeres”. Adelantó que impulsará armonización de sanciones a nivel nacional y campañas contra el acoso.

El hecho ocurrió en el Centro Histórico de la Ciudad de México y reavivó el debate sobre seguridad de autoridades y violencia contra mujeres. Medios internacionales y nacionales reportaron el incidente y la detención del implicado.



