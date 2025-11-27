La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que mantiene abierta la posibilidad de sostener un encuentro con el expresidente Donald Trump en el marco de una posible visita a Estados Unidos, enfatizando que cualquier reunión debe ser respetuosa.

Sheinbaum afirmó que la relación con Estados Unidos debe basarse en el respeto y la cooperación bilateral, sin importar las filiaciones políticas de los interlocutores. Indicó que, de concretarse el viaje, evaluaría la pertinencia y el formato de cualquier encuentro con el expresidente estadounidense.





Relación bilateral

La postura de la presidenta subraya la importancia de mantener canales de comunicación efectivos con todos los actores políticos en Estados Unidos. La agenda binacional entre México y Estados Unidos abarca temas cruciales como:

Seguridad fronteriza

Comercio (T-MEC)

Migración

Cambio climático

Sheinbaum enfatizó que el diálogo se considera la herramienta esencial para abordar la complejidad de la relación bilateral y promover los intereses de México. La confirmación de la visita y los detalles de la agenda, incluyendo posibles reuniones con figuras políticas específicas, se anunciarán oficialmente en su momento.