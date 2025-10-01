Señaló que la figura es del pasado y que, si la Presidencia carece de fuero, el Congreso tampoco debería tenerlo. La iniciativa será presentada en febrero de 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó que la eliminación del fuero para diputadas y senadores debe incluirse en la próxima reforma electoral que prepara la Comisión Presidencial en la materia.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria expuso que presentará por escrito su propuesta ante dicha comisión.

“En mi opinión, que la voy a hacer por escrito a la Comisión, aquí la enseñaré, es que no haya fuero. ¿Por qué tiene que haber fuero? Eso es del pasado. La Presidenta no tiene fuero, pues también los diputados y senadores no deben tener fuero”, afirmó.

Sheinbaum adelantó que la iniciativa se presentará en febrero del próximo año y será la comisión la que decida el calendario legislativo.

“Tiene que decidirlo la Comisión en función de las propuestas que están recibiendo”, respondió al ser cuestionada sobre si la reforma aplicaría en la próxima elección federal.

La propuesta se enmarca en los trabajos de la reforma electoral que el Gobierno Federal prepara y que busca ser discutida en el Congreso en 2026.