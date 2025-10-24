La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este viernes 24 de octubre de 2025 “esperar” el curso de las negociaciones entre EU y Canadá, luego de que Donald Trump diera por terminadas las charlas comerciales con Ottawa.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó este viernes a “esperar” la evolución del vínculo EU–Canadá antes de fijar una postura de fondo sobre el anuncio de Donald Trump de terminar las negociaciones comerciales con Ottawa.

La mandataria precisó que su gobierno seguirá el curso de los contactos que en los próximos días sostendrá el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, con autoridades estadounidenses.

El posicionamiento se da horas después de que Trump informara —a través de sus canales oficiales— que rompía las conversaciones con Canadá, decisión que medios internacionales atribuyen a la difusión de un anuncio canadiense que utilizó la voz de Ronald Reagan para criticar aranceles de Washington. El presidente estadounidense calificó el material como “fraudulento” y anunció el cese de los diálogos.

En su conferencia matutina de este 24 de octubre de 2025, Sheinbaum evitó escalar la tensión y subrayó que México observará el desarrollo de la relación bilateral entre EU y Canadá, en tanto la Secretaría de Economía continúa su agenda técnica. La prensa nacional y plataformas informativas consignaron que la mandataria pidió mantener la calma y “esperar” los resultados de la ruta diplomática y comercial en curso.

La posición mexicana se enmarca en semanas de alta volatilidad política y mediática en Norteamérica. Reportes previos documentan que Washington ha mostrado menos compromiso con un arreglo trilateral, mientras Ottawa ha buscado diversificar exportaciones fuera del mercado estadounidense, y la propia Sheinbaum había recordado que el T-MEC “es ley en Canadá, EU y México”.

En el plano doméstico, la Cancillería económica ratificó que Marcelo Ebrard funge como secretario de Economía desde 1 de octubre de 2024, cargo desde el cual encabeza la coordinación del gabinete económico y los canales de diálogo comercial con socios. En su biografía institucional y cuentas oficiales se confirma su titularidad y su rol operativo en procesos de negociación.



