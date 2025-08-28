La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “autoritaria” y “porra” la actitud de Alejandro Moreno, líder del PRI, tras la riña con Gerardo Fernández Noroña en la Comisión Permanente.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó la agresión ocurrida el miércoles en la Comisión Permanente del Congreso, donde el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, se enfrentó a golpes y empujones con el legislador Gerardo Fernández Noroña.

“Lo que ocurrió ayer muestra, la verdad, lo que es el PRIAN... ¿No les parece muy autoritaria la actitud de ayer del presidente del PRI y de sus diputados?”, declaró la mandataria.

Sheinbaum comparó la escena con una experiencia personal durante su juventud:

“Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de senadores, me vino a la memoria aquella escena cuando unos porros golpearon a mi hermano en la UNAM”, recordó.

La presidenta afirmó que su gobierno promueve “libertad y democracia” y subrayó que “este tipo de actitudes en un espacio legislativo son condenables”.

El enfrentamiento Moreno-Noroña

El altercado ocurrió al término de la sesión de la Comisión Permanente, luego de que Moreno acusara a Fernández Noroña de no darle la palabra en tribuna. La discusión escaló a empujones y jaloneos.

En videos difundidos en redes sociales, se escucha a Moreno decir: “Eres un cobarde. Te parto tu madre, cabrón”, mientras Noroña respondió: “No me toques”.



