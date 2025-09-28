Durante su informe en Zapopan, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió respeto al gobernador Pablo Lemus tras ser abucheado por asistentes.

En un acto de rendición de cuentas realizado este viernes en Zapopan, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a los asistentes guardar respeto luego de que el gobernador estatal, Pablo Lemus (Movimiento Ciudadano), fuera recibido con abucheos y consignas.

“Este es un evento institucional, no porque sea masivo, es un evento republicano. Si están esos gritos, mejor nos vamos. Vamos a respetar; si no hay respeto, nos vamos todos”, expresó la mandataria al dirigirse al público.

A pesar del llamado, entre los asistentes se mantuvieron consignas como “fuera Lemus”, “Jalisco es una fosa” y “precios justos al maíz”.

Se trata de la segunda ocasión en que un gobernador de oposición no logra hablar en la actual gira de Sheinbaum. El primer caso ocurrió en Chihuahua, donde la mandataria estatal María Eugenia Campos también enfrentó rechazo del público durante un acto similar.

En el evento en Zapopan también participaron familias de personas desaparecidas en Jalisco, quienes reclamaron justicia y mayor atención por parte del gobierno estatal.

Presencia de Marcelo Ebrard

La jornada estuvo marcada además por la reaparición pública de Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía y exaspirante presidencial de Morena. Fue la primera vez que acompaña a Sheinbaum en su gira nacional.

Ebrard saludó a asistentes y simpatizantes, quienes respondieron con aplausos y muestras de respaldo, lo que dio un matiz político adicional al encuentro.



