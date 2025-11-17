Sheinbaum recordó que el movimiento que dio origen a la 4T siempre marchó sin violencia y pidió esclarecer los hechos del 15N.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó este lunes a mantener las movilizaciones sociales en un clima de paz, luego de los hechos violentos registrados durante la marcha del 15 de noviembre en la Ciudad de México. La mandataria afirmó que su gobierno no caerá en provocaciones y sostuvo que la violencia no contribuye al debate público.

Durante la conferencia matutina 'Las mañaneras del pueblo', Sheinbaum reiteró que la Cuarta Transformación "no la detiene nadie" y señaló que los actos de confrontación no representan a la ciudadanía. Subrayó que la oposición tiene derecho a manifestarse, pero pidió que lo haga sin recurrir a la violencia.

La Presidenta recordó que el movimiento que dio origen a la 4T se distinguió por realizar protestas pacíficas, incluso durante las marchas encabezadas por el entonces líder Andrés Manuel López Obrador, donde —dijo— "no se rompió ni un vidrio". Añadió que la violencia no genera beneficios ni fortalece las causas de quienes la impulsan.

Sheinbaum afirmó que entre los asistentes a la movilización del 15 de noviembre había figuras vinculadas a la llamada Marea Rosa y políticos de oposición, más que jóvenes, y aseguró que su gobierno no reprime ni censura, ya que cuenta con el respaldo de la población y de las nuevas generaciones, a quienes, señaló, se les ha brindado apoyo mediante becas, escuelas y empleo.

La mandataria descartó que los gritos o insultos puedan debilitarla y sostuvo que se mantiene firme con el apoyo del pueblo. Añadió que solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigar el origen de los actos violentos registrados durante la marcha.