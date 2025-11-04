La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un plan integral para Michoacán y confirmó refuerzos de la Guardia Nacional en Uruapan tras el homicidio del alcalde Carlos Manzo.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” y confirmó el reforzamiento de la Guardia Nacional en Uruapan y regiones prioritarias del estado, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo el 1 de noviembre.

La mandataria sostuvo que el objetivo es atender de manera integral la violencia en Michoacán y garantizar justicia en el caso Uruapan. “Afirmo nuestro compromiso de llegar a la verdad y hacer justicia”, dijo; el gobierno federal coordina despliegues con Guardia Nacional, Sedena, SSPC y autoridades estatales y municipales.

De acuerdo con lo expuesto, el plan se construirá con participación social y contempla tres ejes:

— Seguridad y justicia (mayor presencia federal, inteligencia e investigación).

— Desarrollo económico con justicia.

— Educación y cultura para la paz.

Sheinbaum indicó que su gabinete presentará propuestas específicas para implementarlo y que el reforzamiento de seguridad ya está en curso en Uruapan.

Carlos Manzo fue asesinado durante actividades del Día de Muertos en el centro de Uruapan. El caso detonó manifestaciones y exigencias de justicia. El Gobierno federal sostiene que no habrá impunidad y que la estrategia de seguridad mantiene el énfasis en justicia e inteligencia, con despliegue adicional de fuerzas federales.



