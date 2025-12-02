La presidenta de México confirmó las gestiones para concretar una visita oficial del Sumo Pontífice al país, destacando el interés mutuo por un encuentro en la Basílica de Guadalupe y la intención de recibirlo en la sede del Ejecutivo Federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo público su interés prioritario de sostener una reunión con el Papa León XIV en las instalaciones de Palacio Nacional. La mandataria reveló que su administración trabaja activamente en los canales diplomáticos para concretar este encuentro: “estoy buscando una llamada... para poder tener una reunión”, afirmó ante los medios de comunicación.

El interés por la visita no es unilateral. Sheinbaum Pardo recordó que el líder de la Iglesia Católica manifestó recientemente su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe, el recinto mariano más importante de América. Bajo este contexto, la titular del Ejecutivo subrayó la voluntad de su gobierno para que el líder religioso pise suelo mexicano a la brevedad posible: “Queremos que visite México, le hicimos la invitación desde el primer día”.

Gestión diplomática

La mandataria detalló la ruta diplomática que se ha seguido para formalizar esta petición. Precisó que, durante la visita del pontífice al Vaticano, fue Rosa Icela Rodríguez la encargada de viajar a Roma para representar al gobierno mexicano. En dicha misión oficial, la funcionaria entregó personalmente la misiva al Papa León XIV para extender la invitación a viajar a tierras mexicanas.

Sheinbaum explicó el estatus actual de la solicitud: “Rosa Icela le llevó una carta de invitación... entonces ahora queremos formalizarla”. La administración federal busca que este acercamiento trascienda el intercambio epistolar y se convierta en una visita de Estado y pastoral concreta.

Escenario mundialista

Durante la conferencia, la prensa cuestionó a la presidenta sobre la posibilidad de que el eclesiástico esté presente durante los festejos de la Copa Mundial de 2026. Específicamente, se preguntó sobre su asistencia a la ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca.

Al respecto, la jefa del Ejecutivo manifestó desconocer si la agenda del pontífice coincidirá con el evento deportivo: “no hay información de si vendría a la inauguración del Azteca, todavía no hay esa información, pero sí queremos que venga a México”. La prioridad del gobierno se mantiene en lograr la visita, independientemente de si esta se alinea con el calendario de la justa mundialista.

La insistencia en la visita refleja la importancia que la administración otorga a la relación con el Vaticano y al simbolismo que representa la figura papal para la población mexicana. Por el momento, los esfuerzos se concentran en establecer el contacto directo vía telefónica para agendar la fecha del encuentro bilateral.