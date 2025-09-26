La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que una falla en una línea de transmisión provocó apagones en los tres estados de la Península de Yucatán.

La tarde del viernes 26 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los apagones registrados en la Península de Yucatán fueron consecuencia de una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste del país.

“Una falla en una línea de transmisión provocó un apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Me informa CFE que las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados”, señaló la mandataria en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

Una hora después, Sheinbaum reportó que el servicio eléctrico había comenzado a restablecerse de manera parcial en ciudades como Mérida y Valladolid (Yucatán); Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox (Quintana Roo); y en la mayoría de Campeche.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que personal especializado trabaja en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para reanudar el suministro en el menor tiempo posible.

Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, aseguró que todos los equipos de emergencia permanecieron en operación durante la interrupción.

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, confirmó la afectación en los tres estados y el despliegue de cuadrillas de la CFE.

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, informó en video que la falla era de carácter peninsular y estimó un tiempo de entre 2 y 3 horas para la recuperación total. Más tarde, indicó que el servicio ya se restableció parcialmente en Cancún y Ciudad del Carmen.

Lezama añadió que las nueve plantas de generación eléctrica de la región operan con normalidad y cuentan con los insumos energéticos necesarios.