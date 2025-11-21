La Presidenta inauguró dos estaciones en Chiapas y anunció que desde este sábado podrá viajarse hasta Ixtepec.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró este viernes las estaciones Tonalá y Arriaga del tramo 1 de la Línea K del Tren Interoceánico, con lo que se reactivó el servicio de tren de pasajeros en esta ruta del sureste del país.

El acto inició en la estación Tonalá, en Chiapas, donde la mandataria realizó el corte de listón y develó la placa con la que se formalizó el reinicio del servicio. Más tarde, en la estación Arriaga, recorrió el Parque Lineal y anunció que desde este sábado 22 de noviembre las y los usuarios podrán viajar hasta Ixtepec, Oaxaca.

Sheinbaum detalló que la conexión permitirá desplazamientos desde Tonalá hacia Ixtepec y, posteriormente, enlazar con los tramos que conducen a Salina Cruz, Coatzacoalcos y Palenque. También informó que continúan los trabajos para extender el servicio hasta Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, pasando por Huixtla, donde se construye un viaducto sobre el poblado.

Durante la gira, la Presidenta estuvo acompañada por integrantes de su Gabinete, así como por los gobernadores de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. En su mensaje, reconoció el trabajo de la Secretaría de Marina, dependencia encargada del proyecto del Tren Interoceánico.

La Línea K del Tren Interoceánico se compone de tres tramos: Ciudad Ixtepec–Tonalá; Tonalá–Huixtla; y Huixtla–Ciudad Hidalgo, además del tramo KA, que conecta Los Toros con Puerto Chiapas.

En Oaxaca, la presidenta @Claudiashein inaugura la estación Chahuites del Tren Interoceánico, Línea K. A partir de mañana, las y los usuarios podrán viajar en el tren de pasajeros desde Chiapas hasta Ciudad Ixtepec. pic.twitter.com/ypvRk59NLg — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 22, 2025