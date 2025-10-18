Desde 2023, expertos alertan que los edulcorantes no son una alternativa saludable y podrían implicar riesgos para la salud.

El Gobierno de México impulsa una estrategia para reducir el consumo de azúcar en bebidas industrializadas, en acuerdo con las principales refresqueras del país. Sin embargo, especialistas internacionales y organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que las versiones “light” o “sin azúcar” no representan una opción realmente saludable.

La nueva estrategia: menos azúcar, más edulcorantes

Durante la conferencia matutina del viernes, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García, informó que las empresas refresqueras, entre ellas Coca-Cola, se comprometieron a reducir 30% del contenido de azúcar en un año y a dejar de publicitar sus bebidas a niños y adolescentes.

“La industria refresquera también se compromete públicamente con ustedes y con el Gobierno a dejar de publicitar refrescos, en el caso de Coca-Cola con niños y adolescentes”, indicó el funcionario.

Asimismo, se eliminará la publicidad de presentaciones grandes, como las de tres litros, y se promoverán las versiones Zero y Light, con edulcorantes en lugar de azúcar.

“Si bien no son inocuas sí son menos nocivas que las versiones completamente azucaradas”, agregó Clark. Además, estas versiones tendrán un precio más bajo que las bebidas tradicionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Cofepris supervisará el cumplimiento del acuerdo.

“Cofepris tiene que medir que, en efecto, en el momento en que se comprometen tiene 30 % menos de azúcar”, declaró.

Los impuestos al azúcar

La Cámara de Diputados aprobó un incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para las bebidas con azúcar, que pasará de 1.64 a 3.08 pesos por litro, mientras que las bebidas con edulcorantes se mantendrán en 1.5 pesos por litro.

Esto significa que, para 2026, una Coca-Cola de tres litros podría aumentar cerca de 5 pesos. La medida aún requiere la aprobación del Senado.

OMS: los edulcorantes no ayudan a perder peso y pueden dañar la salud

La Organización Mundial de la Salud desaconseja desde 2023 el uso de edulcorantes no azucarados (NSS) para perder peso o prevenir enfermedades , según su guía Use of Non-Sugar Sweeteners: WHO Guideline.

“Las personas deben considerar otras alternativas para reducir el consumo de azúcares libres, como los alimentos con azúcares naturales, por ejemplo, frutas, o reducir el nivel de dulzor de la dieta desde edades tempranas” , explicó Francesco Branca, director de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la OMS.

El documento se basa en más de 280 estudios científicos que muestran que el consumo prolongado de estos productos no ofrece beneficios sostenidos y puede relacionarse con mayor riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Aspartame, sucralosa y otros bajo la lupa

En julio de 2023, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasificó al aspartame como “posiblemente cancerígeno para los humanos”, tras hallar evidencia limitada de daño hepático en estudios con humanos y animales.

Otros edulcorantes comunes, como sucralosa, sacarina, acesulfame-K y estevia, también son objeto de investigaciones por sus posibles efectos en la microbiota intestinal y en el metabolismo.

Un estudio publicado en Translational Medicine, en febrero de 2024, observó que el aspartame podría alterar la flora intestinal y favorecer la inflamación y daño en la barrera intestinal, aumentando el riesgo de cáncer colorrectal.

La investigación francesa NutriNet-Santé (PLOS Medicine, 2022), con más de 102 mil participantes, halló que quienes consumían edulcorantes bajos en calorías tenían un 13% más de riesgo de cáncer, especialmente de mama y de tipo relacionado con la obesidad.

Profeco alerta sobre riesgos en bebidas para niños

En México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó en abril de 2025 sobre el consumo de bebidas con edulcorantes entre menores de edad.

En su estudio “Bebidas dirigidas a niños que contienen edulcorantes”, la institución analizó 51 productos, de los cuales 31 contenían sustancias no recomendables como sucralosa, acesulfame-K y estevia.

La Profeco advirtió que estos compuestos pueden afectar la sensibilidad a la insulina y aumentar los niveles de glucosa en sangre, por lo que exhortó a los padres a evitar el consumo habitual de estos productos en niños.

Aunque la reducción de azúcares representa un avance en salud pública, especialistas advierten que reemplazarlos por edulcorantes no es una solución inocua. Diversos estudios apuntan a que el uso prolongado de estos aditivos podría aumentar el riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares, incluso cuando no aportan calorías.