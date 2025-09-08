La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la ceremonia del 15 de septiembre en el Zócalo será austera y solo con su gabinete legal.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la ceremonia del Grito de Independencia, programada para la noche del 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, será “muy austera” y tendrá como invitados únicamente a los integrantes de su gabinete legal.

“Esencialmente va a ser el gabinete. El gabinete legal”, dijo en conferencia matutina.

Invitados al desfile del 16 de septiembre

Sheinbaum precisó que para el desfile militar del día siguiente se extenderá la invitación a representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como a embajadores acreditados en México.

El espectáculo musical iniciará a las 20:00 horas del 15 de septiembre y contará con la participación de La Arrolladora Banda El Limón, la cantante Alejandra Ávalos y el colectivo Legado de Grandeza, quienes amenizarán los festejos patrios antes de la ceremonia.

Durante la misma conferencia, el titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, informó que la remesadora Finabien ofrece la mejor conversión de dólares a pesos en depósitos y transferencias, mientras que empresas como Ría Money Transfer entregan montos menores.

En materia energética, el funcionario destacó que la gasolina regular más barata se encontró en una estación de Pemex en Tampico, Tamaulipas, con un precio de 23.19 pesos por litro, mientras que la más cara se registró en una sucursal de Petro Seven en Saltillo, Coahuila, con 24.99 pesos por litro.