La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que el PAN presentara una nueva imagen partidista mientras continúan las afectaciones por lluvias e inundaciones en varios estados.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló como “poca sensibilidad” el relanzamiento de imagen del Partido Acción Nacional (PAN) durante la emergencia por lluvias que afecta a entidades del centro y oriente del país. En conferencia de prensa, la mandataria dijo que el anuncio partidista ocurrió mientras miles de familias siguen en condiciones de emergencia.

De acuerdo con información difundida hoy por el Gobierno de México, 76 personas han fallecido y 39 permanecen no localizadas por las lluvias e inundaciones recientes.

Según ese reporte, Veracruz concentra 40 municipios con afectaciones, 34 fallecidos y 14 no localizados; Hidalgo reporta 27 municipios, 22 fallecidos y 20 no localizados. En Puebla se mantienen trabajos en 23 municipios (19 fallecidos y 5 no localizados). San Luis Potosí registra 12 municipios con daños sin decesos ni desaparecidos; Querétaro, 8 municipios, 1 fallecido y sin desaparecidos.

La presidenta afirmó que el enfoque del gobierno es la atención a las zonas afectadas y el despliegue de recursos: “Tienen muy poca sensibilidad el día que lo hicieron; hay decenas de miles de familias damnificadas… pudieron haberse esperado 15 días”, dijo hoy. Sobre su gira por regiones afectadas, pidió a la población seguir los canales de ayuda y reportar carencias puntuales.

De acuerdo con la Presidencia y dependencias federales, continúa el restablecimiento de caminos y puentes, la habilitación de refugios, así como censos para la entrega de apoyos. La infraestructura carretera es un punto crítico: se informó que 119 tramos siguen con afectaciones y persistirán operativos para garantizar el acceso a comunidades.

Autoridades federales y estatales recomendaron mantener comunicación con protección civil local para ubicar albergues y centros de acopio, además de consultar vialidades alternas ante cierres parciales. Para reportes y emergencias: 911.



