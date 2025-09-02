De acuerdo con la asociación, este premio resalta el impacto profundo que las políticas visionarias y la dedicación al servicio pueden tener en todos los niveles de gobierno, que van desde iniciativas locales hasta reformas federales.

Water Environment Federation (WEF), organización internacional dedicada a la preservación y mejora de la calidad del agua, anunció que la presidenta Claudia Sheinbaum fue seleccionada como una de las tres galardonadas con el Premio a Funcionarios Públicos de la WEF por su "liderazgo que ha generado cambios positivos y duraderos en el entorno hídrico" .

Por tanto, se destacó el papel de la mandataria mexicana por "liderar una serie de iniciativas pioneras" que han marcado estándares en la gestión de recursos hídricos y resiliencia ambiental.

Además de Sheinbaum Pardo, también fueron reconocidos Kimberly Neely DuBuclet, integrante de la Cámara de Representantes en Illinois y Joe Shekarchi, miembro de la Cámara de Representantes de Rhode Island.

Según el comunicado de prensa, el enfoque integral de Claudia Sheinbaum fusiona ciencia, políticas y una sólida participación comunitaria, que ha servido como modelo internacional para la gestión eficaz y equitativa de recursos.

"Este premio representa lo mejor del servicio público y reconoce a los líderes cuyas acciones tienen un impacto positivo duradero tanto en las personas como en el planeta" , mencionó Howard Carter, presidente de la Water Environment Federation.

Además, subrayó la visión, pasión y dedicación de la presidenta mexicana en busca de mejorar la calidad del agua, por lo que consideró que inspira a todos en el sector a obtener mayores logros para alcanzar un futuro sostenible.

El galardón se entregará en la exposición y conferencia técnica de la Federación del Medio Ambiente del Agua (WEFTEC) en Chicago el 29 de septiembre.

¿Por qué la Water Environment Federation reconoció a Claudia Sheinbaum?

La WEF reconoció la labor de Claudia Sheinbaum desde que era jefa de Gobierno de la Ciudad de México hasta su titularidad del Ejecutivo como:

• Sistemas de captación de agua de lluvia instalados en más de 62 mil hogares, que "empoderaron a comunidades marginadas y aliviaron la carga a mujeres" .

• La política hídrica de la Ciudad de México que obtuvo "reconocimiento mundial" por combinar tecnología y participación ciudadana.

• Las alianzas público-privadas que garantizaron "un suministro de agua confiable e inversión en infraestructura" durante periodos críticos.

• Proyectos estratégicos que ampliaron la capacidad de agua potable en mil 658 litros por segundo.

• La Firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, con recuperación de tres mil millones de metros cúbicos de agua para garantizar el recurso de calidad en la población.

• La tecnificación de 200 mil hectáreas de Distritos de Riego, para "promover un uso más eficiente del agua en el sector agrícola" .

• Planificación de más de 17 proyectos hídricos estratégicos en todo México, con el objetivo de "consolidar el acceso universal al agua" .

• La política hídrica nacional en su compromiso número 92 de sanear y restaurar los tres ríos más contaminados del país: Santiago-Lerma, Tula y Atoyac.