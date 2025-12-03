La terna incluye a Ernestina Godoy, favorita de Morena, y será votada este miércoles tras comparecencias en el Senado.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes que envió al Senado una terna exclusivamente compuesta por mujeres para definir quién encabezará la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

“Sí, ya envié la terna, son tres mujeres”, declaró. Al preguntarle por qué no incluyó a hombres, respondió: “Pues porque es tiempo de mujeres”.

Sheinbaum adelantó que los nombres serían difundidos durante el día. “Ya lo van a dar a conocer en un rato… esta es la mejor noticia que podemos recibir para Navidad, Año Nuevo, es lo más importante en este momento”, expresó.

La terna: Godoy, Zarza y Bojorges

El proceso avanzó desde ayer, cuando el Senado aprobó en fast-track la lista de diez perfiles seleccionados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Con 88 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones, el pleno envió el documento a la Presidencia para integrar la terna final.

La Presidenta Sheinbaum envió finalmente tres nombres:

Ernestina Godoy , ex Consejera Jurídica de la Presidencia y actual encargada de la Fiscalía tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Maribel Bojorges Beltrán

Godoy, cercana a Sheinbaum y exconsejera jurídica de la Presidencia, es vista por Morena y sus aliados como la favorita para ocupar la titularidad de la FGR.

Este miércoles, el Senado deberá realizar comparecencias públicas, donde cada aspirante contará con 20 minutos de intervención, seguidos de preguntas de los grupos parlamentarios. Después, el pleno votará para elegir a la próxima titular de la Fiscalía, decisión que requiere una mayoría calificada de dos terceras partes.

La persona seleccionada sustituirá de manera definitiva al exfiscal Alejandro Gertz Manero, quien dejó el cargo el 27 de noviembre.