La presidenta pidió a Estados Unidos que la reapertura de la frontera al ganado mexicano se base en criterios técnicos.

En medio del nuevo brote de gusano barrenador en Nuevo León, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos que la decisión de mantener cerrada o abrir la frontera al ganado mexicano no se tome de manera discrecional, sino con base en criterios técnicos.

Revisión de autoridades estadounidenses

Durante su conferencia matutina de este lunes 22 de septiembre, la Mandataria explicó que un equipo de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos estuvo varias semanas en México para verificar las medidas aplicadas contra la plaga.

Estuvo un equipo de la secretaria Rollins durante varias semanas en México, terminaron hace unos días, hicieron una revisión, están por dar su determinación, encontraron que se está haciendo todo lo que está en nuestras manos para evitar mayor contaminación del gusano barrenador Claudia Sheinbaum



Sheinbaum insistió en que la relación comercial en torno al ganado no se vea afectada por decisiones políticas o arbitrarias.

"No fuera discrecional la decisión de abrir o cerrar la frontera, sino con criterios técnicos" , subrayó.

Te puede interesar Detectan caso de gusano barrenador en ganado de Nuevo León

Cierre fronterizo desde mayo

El problema del gusano barrenador ha generado preocupación entre productores ganaderos, ya que desde mayo pasado la frontera se mantiene cerrada para la exportación de ganado mexicano. La medida afecta directamente a la economía del sector, pues Estados Unidos es uno de los principales destinos de este mercado.

El gusano barrenador es una plaga que ataca principalmente a animales de sangre caliente, provocando heridas graves y debilitamiento del ganado. Su control requiere campañas sanitarias coordinadas y estrictas medidas de vigilancia.