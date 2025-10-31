La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que parte de los bloqueos carreteros impulsados por grupos de agricultores responde a “intereses políticos” y no a una defensa genuina del campo.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que los bloqueos en autopistas y carreteras organizados por grupos de agricultores “tienen intereses políticos y no legítimos”, al tiempo que anunció un programa adicional de apoyo para pequeños productores a partir de 2026.

Durante su conferencia matutina, la mandataria dijo que el Gobierno federal ha abierto espacios de diálogo con organizaciones del sector, pero ubicó a “dirigentes” con vínculos partidistas detrás de algunas protestas.

“Lo digo con conocimiento: tienen intereses políticos y no legítimos”, afirmó hoy. Reiteró que se respeta la libre manifestación, pero rechazó el uso de bloqueos como “herramienta de presión con fines políticos”. Añadió que “a todos se les recibe y se dialoga”, y subrayó que Sader y otras dependencias mantienen mesas con productores que plantean peticiones “legítimas”.

Las movilizaciones por precios de maíz y trigo han generado afectaciones en circulación y pérdidas para transporte de carga, cadenas de suministro y comercio regional, principalmente en tramos de alta afluencia.

Sheinbaum anunció que en 2026 se instrumentará un apoyo dirigido a pequeños productores y campesinos en condición vulnerable, con foco en proyectos de valor agregado (p. ej., transformación de maíz en tortillas u otros productos) para mejorar ingresos y encadenamientos locales.



