La Presidenta subrayó que su gobierno no caerá en provocaciones y llamó a mantener las manifestaciones pacíficas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la marcha de la llamada “Generación Z”, realizada el sábado pasado en la Ciudad de México, no tuvo un origen espontáneo y fue impulsada con recursos económicos provenientes de la oposición. Señaló que hubo una promoción cercana a los 90 millones de pesos , presuntamente financiados por empresarios y actores políticos.

“La mayoría de los que marcharon no eran jóvenes” , aseguró.

De acuerdo con la mandataria, entre los asistentes se observaron “caras muy conocidas” de figuras vinculadas a la Marea Rosa, así como políticos de oposición.

Denuncia presencia de grupos violentos

La Presidenta lamentó que durante la jornada se presentaran actos de violencia y afirmó que llegó un grupo “muy preparado”, algo que la fiscalía capitalina investiga, pues se sospecha que las personas vestidas de negro y con la cara cubierta tenían el objetivo de causar disrupciones.

Sheinbaum indicó que el gabinete de Seguridad colaborará en las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar quiénes promovieron estos incidentes.

“En México no se reprime a los jóvenes; les damos becas, escuela y los escuchamos” , afirmó.

Reiteró su llamado a evitar confrontaciones y defender la manifestación pacífica. “No nos vamos a rajar nunca”, dijo, al tiempo que sostuvo que la mayoría de los jóvenes “están con la transformación”.

Nueva convocatoria para el 20 de noviembre

El colectivo que organizó la movilización llamó a una segunda marcha este 20 de noviembre a las 11:00 horas, con punto de partida en el Ángel de la Independencia, replicando la ruta utilizada la semana pasada en más de 50 ciudades.

La primera jornada reunió a miles de personas, en su mayoría adultos, y terminó en el Zócalo capitalino. El gobierno capitalino y la policía local ofrecerán una conferencia de prensa para presentar un reporte detallado sobre el desarrollo de la marcha y los incidentes registrados.