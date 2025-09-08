En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta dijo que Cuba es uno de los "pocos países" que están dispuestos a enviar médicos a México.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la contratación de médicos cubanos y dijo que continuará ese convenio.

Durante la mañanera, la mandataria federal aseguró que también adquieren medicamentos.

"Tenemos colaboración con Cuba, lo saben, en varios temas, los médicos cubanos que siguen aquí, vamos a seguir, es un convenio establecido, tiene todo en regla y vamos a seguir con eso" , expresó Sheinbaum.

"Hay varios medicamentos que también adquirimos de Cuba hay uno en especial que vamos a impulsar el próximo año que es el pie diabético, Cuba tiene un medicamento y un esquema de atención para evitar amputaciones muy exitoso" .

La presidenta dijo que Cuba es uno de los "pocos países" que están dispuestos a enviar médicos a México.

"Se ha dicho mucho de que por qué a Cuba. Es de los pocos países que están dispuestos a enviar médicos a México, recuerden que en México, porque no se sustituye a ningún médico mexicano, a ninguno, el problema es que México dejó de graduar médicos especialistas durante demasiados años" , aseguró la presidenta.

"Esta idea de que había que tener médicos de excelencia, y que la manera de tener médicos de excelencia era cerrar el ingreso, lo mismo se hizo en las universidades, exámenes muy difíciles para que no pasaran y así vamos a tener médicos de excelencia, pues sí, el problema es que dejaron de graduarse médicos de excelencia, y teníamos médicos generales que querían entrar a una especialidad y que no se les permitía entrar a una especialidad, porque teníamos que ser muy estrictos en el ingreso, cosa que era absolutamente falso, en realidad no había el interés de seguir apoyando a la educación pública" , se quejó.

Sheinbaum agregó que los médicos cubanos ayudan a los más pobres del país.

"Pueden decir lo que quieran, pero lo cierto es que están ayudando a los más pobres de nuestro país, son médicos muy buenos, graduados y que están dispuestos a venir a México a los lugares más apartados, donde muchas veces médicos mexicanos tampoco quieren irse a la Montaña de Guerrero, a otros lugares" , expresó.