La presidenta pidió no mezclar a la ganadora de Miss Universo 2025 con la investigación de la FGR contra el copropietario del certamen por presunto tráfico de armas e hidrocarburos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió este miércoles 26 de noviembre la imparcialidad de la reciente ganadora del certamen de belleza Miss Universo 2025, Fátima Bosch.

En su conferencia matutina, la presidenta pidió explícitamente no mezclar el logro de la joven con la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) contra el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario del concurso, por presuntas actividades de tráfico de hidrocarburos y armas.

La defensa de la presidenta surgió en su conferencia matutina, conocida como “La Mañanera del Pueblo”, luego de que una reportera cuestionara a Sheinbaum sobre las investigaciones que pesan contra Rocha Cantú.

De acuerdo con reportes de El Reforma y Loret de Mola, el empresario fue señalado por la FGR de operar una red de tráfico de combustibles y armas vinculada al crimen organizado.

La presidenta respondió que la autoridad competente para informar sobre la investigación es la propia Fiscalía. Sin embargo, Sheinbaum remarcó la importancia de separar ambos temas, al señalar: “eso es independiente de la joven que ganó el concurso porque lo quieren juntar.

Es distinto, ¿no? Entonces quieren quitarle el mérito”. Sheinbaum reiteró que, más allá de las opiniones sobre los certámenes de belleza, el mérito recae en la ganadora y no debe verse afectado por las circunstancias legales de los organizadores.

La presidenta enfatizó que “si hay una investigación, pues que se diga que hay una investigación y que se informe por parte de la Fiscalía”, dejando claro que la meritocracia en Miss Universo México no debe quedar opacada por acusaciones contra terceros ajenos al papel de la ganadora.

Según información recogida, la FGR formalizó la condición de Rocha Cantú como testigo colaborador tras emitirse la causa penal número 495/2025 en su contra el pasado 15 de noviembre.



