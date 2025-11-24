La actriz mexicana está grabando una cinta en Veracruz, que ella misma escribió y está dirigiendo, reveló Claudia Sheibaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que Salma Hayek se encuentra en Veracruz filmando una nueva película que ella misma dirige, escribe y produce. Sin embargo, aclaró que no podía ofrecer más detalles debido a que se trata de un proyecto privado.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria relató que sostuvo una plática de casi dos horas con la actriz mexicana la noche anterior, luego de que ambas difundieran una fotografía juntas.

“La conocí, qué mujer tan extraordinaria, me cayó rebién (…) ella ahora está dirigiendo, está escribiendo, está produciendo una película” , comentó.

Sheinbaum destacó que la producción incluye escenas grabadas en Veracruz, algo que, dijo, ayudará a mostrar al mundo la riqueza del estado y del país. “‘México es bello y es mágico’, así lo dijo ella. Entonces queremos que coloque a México en el mundo entero”, señaló.

La presidenta también recordó la relevancia de Frida, la cinta que impulsó la imagen de la pintora Frida Kahlo a nivel internacional gracias al trabajo de Hayek.

Propuesta para impulsar el cine en México

Durante su encuentro, Hayek planteó la necesidad de generar incentivos para que México atraiga más producciones internacionales y fortalezca la industria nacional.

“Me lo planteó ella, que era importante, y quedamos que lo íbamos a platicar para ver qué se promoviera (…) me pareció muy interesante y le envío saludos, da gusto cuando uno ve mujeres echadas para adelante y además ha defendido mucho a los paisanos y eso se lo agradecemos muchísimo" , compartió Sheinbaum, quién también recordó que en junio la reconoció públicamente por su defensa de la comunidad mexicana en Estados Unidos ante redadas del ICE.

La actriz ya había conversado sobre el tema con Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, quien facilitó el encuentro entre ambas.

La presidenta viajó al estado el domingo 23 de noviembre para cumplir varias actividades oficiales. Entre ellas, inauguró el Museo Casa Benito Juárez y encabezó la ceremonia por el Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, realizada en el Fuerte de San Juan de Ulúa. Más tarde abordó el Buque Escuela Cuauhtémoc, donde dio la bienvenida a la tripulación tras su llegada desde Nueva York, luego del accidente ocurrido en el puente de Brooklyn.