La presidenta anunció su participación en el evento de la FIFA en Estados Unidos, donde coincidirá con Donald Trump y Justin Trudeau; el viaje busca reforzar la imagen de unidad comercial en América del Norte, aunque no se contempla una reunión bilateral formal.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles 3 de diciembre que viajará a la ciudad de Washington, Estados Unidos.

El motivo del traslado es su asistencia al sorteo del Mundial 2026, evento deportivo en el que estarán presentes diversas personalidades del ámbito político internacional y del espectáculo.

La mandataria informó sobre su decisión tras establecer comunicación con las autoridades organizadoras y diplomáticas. “Yo creo que sí voy a ir, mañana les platicamos cómo va a estar”, declaró Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

La jefa del Ejecutivo detalló que sostuvo una conversación previa con el presidente de la FIFA y que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantuvo contacto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Según la información proporcionada por la presidenta, el gobierno estadounidense manifestó su disposición para recibir a la delegación mexicana. “Por supuesto que estoy invitada y que estaría contento el presidente Trump de recibirnos allá”, destacó Sheinbaum al referirse a la logística del encuentro en la capital estadounidense.

Unidad regional

El evento contará con la presencia de los líderes de las tres naciones anfitrionas de la Copa del Mundo. Sheinbaum Pardo confirmó que asistirán el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La presidenta valoró esta coincidencia como una oportunidad estratégica para la región.

La mandataria resaltó que la presencia simultánea de los tres líderes constituye “un buen momento para que los dos presidentes y el ministro de Canadá juntos” proyecten una imagen de solidez. El objetivo político de esta aparición conjunta es demostrar que la alianza de América del Norte y el compromiso comercial trilateral siguen adelante y mantienen su vigencia frente al contexto global.

Evento breve

Respecto a la dinámica de la ceremonia, la presidenta describió su participación como protocolaria y puntual. Explicó que el acto se limitará a la apertura de la esfera que define los grupos de la competencia. “Nada más estaría la apertura de la pelotita que se acostumbra, para ver qué grupo nos toca encabezar y ya después nos retiramos”, indicó sobre la agenda del sorteo.

La naturaleza del evento se perfila como una ceremonia de corta duración, enfocada en la organización del torneo futbolístico que organizarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá en el año 2026.

Agenda diplomática

Durante la sesión de preguntas y respuestas, se cuestionó a la presidenta sobre la posibilidad de sostener una reunión de trabajo privada con su homólogo estadounidense. Sheinbaum Pardo aclaró que, hasta el momento, no se reuniría formalmente con el presidente Donald Trump en un encuentro bilateral extenso.

La titular del Ejecutivo precisó que la agenda no tiene definido un espacio para negociaciones diplomáticas profundas en este viaje. Señaló que, en caso de que ocurriera algún intercambio directo, “sería muy breve”, descartando por ahora una cumbre bilateral formal en el marco de esta visita deportiva y protocolaria.