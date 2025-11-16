La mandataria subrayó que la paz es el único camino para garantizar los derechos de la ciudadanía. Sobre los hechos ocurridos en la capital, Sheinbaum señaló que su gobierno rechaza cualquier acto que recurra a la fuerza.

En un encuentro con estudiantes de Bachillerato en Jonuta, Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su postura en contra de la violencia y criticó los incidentes registrados durante una manifestación en la Ciudad de México el sábado 15 de noviembre.

"No estamos de acuerdo con las acciones violentas que se generaron hoy en la Ciudad de México, en esta manifestación. Condenamos y reprobamos la violencia. La única manera de garantizar todos los derechos es garantizando la paz. Entonces, condenamos todos los actos de violencia que se dieron hoy en la ciudad" , expresó.

Más temprano, ante los estudiantes, ya había criticado lo ocurrido en la marcha conocida como de la Generación Z, al señalar que pese a ser presentada como un movimiento juvenil, se observó a pocas personas jóvenes entre los asistentes y, en cambio, se registraron daños al mobiliario urbano. "Decimos: No a la violencia" , afirmó al insistir en que el desacuerdo político debe manifestarse sin recurrir a agresiones.

Sheinbaum recordó que la Cuarta Transformación ha mantenido una tradición de lucha pacífica, ejemplificando con las movilizaciones encabezadas por Andrés Manuel López Obrador, como el Éxodo por la Democracia, realizadas sin confrontaciones y en defensa del voto.