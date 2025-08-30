La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un programa federal de bacheo con una inversión inicial de 17 mil millones de pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este sábado un programa federal para rehabilitar la red carretera del país, con la meta de dejar “al cien” las vías federales hacia mediados de 2026. El anuncio se realizó junto a la carretera Lechería–Texcoco, donde dio el banderazo de salida a los primeros equipos de repavimentación.

El proyecto contempla una inversión inicial de 17 mil millones de pesos para adquirir trenes de bacheo equipados con fresadoras. “En muchos estados, la principal demanda ciudadana no es la seguridad, sino el arreglo de calles y carreteras”, afirmó la mandataria.

Inversión y maquinaria propia

El plan se basa en el uso de maquinaria adquirida directamente por el gobierno para reducir costos. Según la presidenta, los equipos permitirán realizar desde repavimentaciones profundas hasta trabajos de bacheo superficial.

El secretario de Infraestructura, Jesús Esteva, detalló que hasta ahora se han destinado 15 mil 400 millones de pesos y que la inversión programada es de 16 mil 924 millones para la compra de 152 nuevas máquinas. “La instrucción es que al final del próximo año cada estado cuente con al menos un tren de repavimentación”, señaló.

Un problema prioritario para la población

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (INEGI 2024), el 81.7% de la población identificó los baches como el principal problema en sus colonias, seguido de fallas en el suministro de agua (61.1%) y la falta de alumbrado público (56.5%).

La presidenta destacó que este plan responde directamente a esas preocupaciones ciudadanas y forma parte de las prioridades de su administración.



