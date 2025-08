Desde Palacio Nacional, la presidenta comentó que algunos de los planteamientos son que haya foros de discusión con el Congreso, disminuir el número de diputados plurinominales y que haya menos recursos a los partidos políticos y a las elecciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se levantarán encuestas a la población para conocer la opinión pública sobre la reforma, luego de que anunciara la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que presidirá Pablo Gómez.

Desde Palacio Nacional, la presidenta comentó que algunos de los planteamientos son que haya foros de discusión con el Congreso, disminuir el número de diputados plurinominales y que haya menos recursos a los partidos políticos y a las elecciones.

"Hay algunos planteamientos que quieren que haya más plurinominales en los 500 diputados, nosotros no estamos de acuerdo con eso; la autonomía del INE evidentemente estamos de acuerdo en que se mantenga; que el padrón electoral se mantenga en el INE, en todo eso estamos de acuerdo" , afirmó.

Sheinbaum señaló que aunque harán una nueva encuesta, de los resultados anteriores ha notado que la población no le gusta la cantidad de dinero que reciben los partidos políticos ni que haya tantos plurinominales.

"Vamos a hacer una encuesta para ver qué opina el pueblo, la gente. De encuestas previas, a la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no hace falta, no le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones, tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas; a la gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista, tampoco hace falta" , expresó

La presidenta defendió el nombramiento de Pablo Gómez como encargado de Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, ya que " ha estado en varias reformas no sólo electorales, sino políticas en el país" y que "él conoce mucho del tema y vamos a iniciar con una serie de propuestas" .

"Que se abran foros de discusión junto con el Congreso, que se abran foros, que se discuta, que se vea qué planteamiento hay. Desde nuestra perspectiva no debe haber listas de pluris, tampoco debe haber tanto recurso que se destine a los partidos políticos y a las elecciones, que se reconozca la democracia también como el reconocimiento de las mayorías, porque finalmente eso dice la Constitución, y así ha sido en la historia de México'' .

"Va a haber foros, Pablo va a construir una serie de lineamientos, de propuestas y después junto con el Congreso, que hayan foros de discusión y pues un planteamiento final y de ahí la propuesta formal para modificar las leyes" , añadió.

El Gobierno de Sheinbaum anunció el sábado la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que estará presidida por Pablo Gómez Álvarez, quien fungía como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El objetivo, indicó en un comunicado, será evaluar y replantear el modelo electoral y de partidos en el país.

"Como segunda tarea, el confeccionar una reforma legislativa que esté acorde con los tiempos actuales en México, en donde se ponga en el centro la democracia y el pueblo" , añadió.

También se analizarán temas como la representación popular y los mecanismos de participación ciudadana.

"En los próximos días, la presidenta de México dará a conocer el resto de los integrantes de dicha comisión, quienes trabajarán en coordinación con miembros del poder legislativo, académicos, expertos, organizaciones y ciudadanía" , añadió.

La trayectoria de Pablo Gómez incluye cuatro periodos como diputado federal y uno como senador de la República. Ha participado en anteriores reformas político-electorales y es reconocido como un actor clave en los procesos de transición democrática en México.