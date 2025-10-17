El 17 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el incremento al IEPS para refrescos y bebidas azucaradas tiene una finalidad de salud pública para combatir obesidad infantil, diabetes e hipertensión, no recaudatoria.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el aumento al IEPS aplicado a refrescos y bebidas azucaradas “no es para recaudar dinero, sino que se consuma menos”, al señalar como objetivo la reducción de obesidad infantil y de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Durante “la Mañanera del Pueblo”, subrayó que el diagnóstico se respalda en mediciones de talla, peso y condición física de menores dentro del programa escolar “Vive Saludable, Vive Feliz”.

Según la mandataria, el ajuste fiscal buscará modificar hábitos de compra: “Si se destina 100 pesos a comprar bebidas azucaradas en un mes, vas a comprar menos refresco”.

Añadió que el Gobierno federal implementará una campaña nacional de información, a cargo de la Secretaría de Salud, para advertir sobre los riesgos del alto consumo de azúcar en la dieta diaria.

Respecto a la industria, Sheinbaum indicó que refresqueras han aceptado reformular productos para reducir la carga calórica y mantenerse competitivas ante una eventual disminución en ventas.

Si este aumento tiene el efecto que las refresqueras reduzcan el 30% a la fórmula de la Coca-Cola o de otras bebidas azucaradas, es doblemente bueno



De acuerdo con lo expuesto, a partir de 2026 las bebidas azucaradas mantendrán un IEPS de 3.08 pesos por litro, mientras que las sin azúcar o de bajo contenido calórico estarán sujetas a 1.50 pesos por litro.

En el corto plazo, el Gobierno federal insistirá en el carácter sanitario de la medida y en el acompañamiento con educación alimentaria en escuelas. Falta precisar el calendario detallado de la campaña, los criterios técnicos de reformulación aceptados por la industria (porcentajes y plazos por marca) y el mecanismo de evaluación para medir efectos en consumo y salud pública durante 2026.