Desde Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en México no hay ruptura entre gobierno y ciudadanía, y presentó una nueva planta procesadora de chocolate.

Desde el Festival del Chocolate, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en México “no hay divorcio entre el pueblo y el gobierno”, un día después de la protesta de la llamada Generación Z en el Zócalo capitalino.

Sheinbaum advirtió que “el gobierno y el pueblo de México son invencibles”, al acusar que existen actores políticos que, sin respaldo popular, buscan apoyo en el extranjero. “México es un país libre, independiente y soberano. No somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie”, expresó ante asistentes en Villahermosa.

La mandataria insistió en que el país rechaza provocaciones: “Quienes quieren provocar alguna violencia, el pueblo de México dice: no.”

Acompañada por el gobernador Javier May y parte de su gabinete, Sheinbaum reiteró que no se deslindará del expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Se van a quedar con las ganas. Somos la Cuarta Transformación. Aquí hay unidad en la transformación”, subrayó.

Entre aplausos y gritos de “no estás sola”, afirmó que “jamás traicionará al pueblo de México” y descartó el regreso de privilegios para grupos reducidos.

Presume crecimiento económico

La Presidenta destacó que el país “va muy bien” y afirmó que octubre de 2025 registró la mayor creación de empleo formal en la historia. También resaltó el aumento salarial, la inversión extranjera y la continuidad de los programas de Bienestar.

“No ha habido inflación y el salario mínimo ha aumentado 125 por ciento. Por eso hay tanta aprobación, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno” , afirmó.

Sheinbaum agregó que en el movimiento de la 4T rigen tres principios: “No mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo.”

Nueva planta procesadora de chocolate

Durante el evento, la mandataria anunció la instalación de una planta procesadora de chocolate en Comalcalco, con una inversión de 80 millones de pesos y con fecha de conclusión prevista para 2026.

También pidió a los asistentes compartir con los jóvenes la historia del movimiento democrático impulsado por López Obrador, al señalar que algunos estudiantes desconocen ese proceso.

Desde el estado natal del exmandatario, Sheinbaum reafirmó que no existe distancia con la 4T y que su gobierno seguirá trabajando “cercano a la gente”.