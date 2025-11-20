La Presidenta encabezó el desfile en el Zócalo y advirtió que México no permitirá retrocesos ni llamados a la violencia o intervención extranjera.

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este miércoles el Desfile Cívico Militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana en la Plaza de la Constitución, donde afirmó que México avanza por la ruta de la honestidad, la democracia y la justicia.

Durante su mensaje, la mandataria sostuvo que la Cuarta Transformación "está fuerte" debido a la honestidad en el ejercicio público, los resultados del gobierno y "el amor al pueblo". En ese contexto, advirtió que quienes promueven la violencia o la intervención extranjera "se equivocan", al señalar que el país no permitirá el regreso del racismo, el clasismo y la discriminación.

Sheinbaum resaltó que el actual momento político se caracteriza porque el poder "se utiliza para servir y no para someter", por lo que, dijo, cuando pueblo y gobierno actúan juntos, "nada los detiene". Señaló que México avanza con dignidad y memoria, y concluyó su mensaje con un llamado a honrar el legado revolucionario.

La Presidenta explicó que un pueblo que conoce su historia no permite retrocesos hacia la injusticia y rechazó discursos que normalizan la violencia o buscan regresar a un país "para unos cuantos". Añadió que en México "ya nadie es silenciado ni perseguido por pensar distinto", lo que consideró una conquista social.

Recordó también el contexto previo a la Revolución Mexicana, marcado por la represión política en el porfiriato, así como el periodo neoliberal, al que atribuyó desigualdad, pobreza y privilegios. Criticó a quienes "reivindican la mano dura" o la fuerza por encima de la ley, al señalar que desconocen la historia del país.

Sheinbaum afirmó que la Independencia, la Reforma y la Revolución fueron procesos armados, mientras que la Cuarta Transformación —iniciada en 2018— es pacífica y respaldada por la mayoría ciudadana. Sostuvo que México "no volverá a caminar hacia atrás" y que la paz es resultado de la justicia.

Previo al desfile, la Presidenta realizó el izamiento de la bandera monumental y pasó revista a las tropas, acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles. También presenció una declamación a cargo de cadetes, una escenificación sobre la Revolución Mexicana y bailables tradicionales.

El general Trevilla reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas con el país y destacó que la Revolución Mexicana es origen del Ejército y pilar de la identidad nacional. Por su parte, el general Juan José Gómez Ruiz presentó el parte del desfile, en el que participaron 2 mil 759 elementos del Ejército y Fuerza Aérea, así como unidades ecuestres, vehículos, aeronaves y agrupaciones civiles.