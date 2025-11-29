La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la obligación cívica se cumplirá en un periodo reducido de tres meses, buscando fortalecer valores como la disciplina y el respeto a los símbolos patrios en las nuevas generaciones.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un recordatorio dirigido a los jóvenes que cumplen o cumplirán 18 años de cara al ciclo 2026, enfatizando que la obtención de la Cartilla Militar constituye una obligación cívica ineludible.

Este documento oficial se requerirá para la realización de diversos trámites administrativos, por lo que el Servicio Militar Nacional (SMN) se consolida como un requisito indispensable.

La dependencia federal reveló el pasado 20 de noviembre que, conforme al artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización. La normativa establece que los ciudadanos lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes.

Deber constitucional

El Ejército y las Fuerzas Armadas anunciaron cambios significativos en la estructura del servicio para el año 2026. La modificación más destacable radica en la reducción del tiempo necesario para liberar la obligación. La Sedena detalló que “en solo 13 sesiones fortalecerás los valores de disciplina, responsabilidad y respeto a los símbolos patrios, para contribuir a la formación de ciudadanos íntegros y comprometidos con México”.

Esta actualización implica que los jóvenes mexicanos realizarán la fase de adiestramiento en un periodo aproximado de tres meses para liberar su Cartilla Militar. El proceso para la obtención del documento mantiene sus cinco fases tradicionales: el alistamiento, el sorteo, el reclutamiento, el adiestramiento y finalmente la liberación.

Beneficios oficiales

Ante las modificaciones operativas del Servicio Militar Nacional, la Sedena exhortó a la población juvenil a conocer la utilidad práctica de este documento. El llamado incluye tanto a hombres como a mujeres, quienes tienen la facultad de cumplir con esta obligación cívica de manera voluntaria desde el año 2020.

La institución castrense destacó que contar con la Cartilla Militar amplía las oportunidades laborales y facilita trámites gubernamentales al fungir como una identificación oficial que acredita al portador como un ciudadano responsable.

La Sedena concluyó asegurando que obtenerla permite reconocerse como parte de una generación de mexicanas y mexicanos que contribuyen a la construcción de un país más fuerte y competitivo.