La 23 veces campeona de Grand Slam habló sobre lo que significa desarrollar una 'mentalidad de campeón' y el precio que se debe pagar para alcanzarla.

Serena Williams, leyenda del tenis mundial y empresaria estadounidense, compartió con los jóvenes de México Siglo XXI las claves que marcaron su carrera deportiva y su vida personal, poniendo énfasis en la disciplina, la humildad y la importancia de mantenerse alejado de la negatividad.

Aunque reconoció que no siempre es fácil, recalcó que el sacrificio vale la pena: "Hay algunos días en los que prefieres ver televisión o relajarte, pero es realmente sobre pagar ese precio en ese momento. Porque en el futuro, se va a pagar" .

Williams también enfatizó que el éxito requiere paciencia y disciplina diaria. “Las cosas no suceden de la noche a la mañana. Tienes que construir los bloques de trabajo, de ética, de estudio… Se necesita mucha disciplina para aparecer todos los días” , expresó.

La extenista recordó cómo desde muy joven decidió alejarse de la opinión pública para proteger su mentalidad. “Dejé de leer artículos cuando tenía 17 años, antes de ganar mi primer Grand Slam” , dijo. Incluso evitaba los elogios: “Si siempre estás escuchando algo positivo sobre ti mismo, tu cabeza se agranda y pierdes tu humildad” .

En ese mismo sentido, Williams subrayó la importancia de mantener los pies en la tierra: “Para ser un campeón, creo que siempre tienes que ser humilde para despertar y decir: necesito volver a trabajar otra vez hoy, incluso aunque acabo de ganar aquello” .

Asimismo, explicó por qué se alejó tanto de críticas como de halagos en la prensa. “No quieres leer cosas negativas sobre ti mismo… porque realmente creo en la ley de atracción. Obtienes lo que das. Y si estás poniendo energía negativa en ti, vas a emitir negatividad. Vas a producir malos resultados” .

Por ello, confesó que incluso hoy evita rodearse de personas negativas. “Es tan importante rodearte de conversaciones positivas… No me gusta estar cerca de gente negativa. No es mi onda. No es lo mío. Hoy en día en mi vida, no quiero lidiar con eso en absoluto” .

Con un legado que trasciende el deporte, Serena Williams cerró su participación con un mensaje directo a los jóvenes: la grandeza no se logra de la noche a la mañana, sino con disciplina, humildad y un entorno que impulse lo positivo.