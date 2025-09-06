La SEP informó que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán dos días de descanso en septiembre: el martes 16, por la Independencia de México, y el viernes 26, por sesión del Consejo Técnico Escolar.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que, dentro del ciclo escolar 2025-2026, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases en dos fechas clave de septiembre:

Martes 16 de septiembre, por la conmemoración del Día de la Independencia de México.

Viernes 26 de septiembre, debido a la primera sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Las fechas aplican para todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

¿Por qué no habrá clases el 26 de septiembre?

La SEP explicó que el Consejo Técnico Escolar sesiona de manera ordinaria una vez al mes, reuniendo a docentes y directivos para:

Revisar avances académicos

Diseñar estrategias pedagógicas

Establecer acuerdos para mejorar el aprendizaje

Durante estas reuniones, los estudiantes descansan, aunque los profesores cumplen con actividades académicas

Un mes con dos fines de semana largos

Con estas fechas, septiembre ofrecerá dos puentes escolares:

El del 16 de septiembre, que permitirá celebrar las fiestas patrias

El del 26 de septiembre, que generará un segundo fin de semana largo

Ambos descansos representan un respiro para las familias tras el arranque del ciclo escolar

Calendario SEP 2025-2026

El calendario oficial marca 190 días efectivos de clase en educación básica e incluye:

Cinco sesiones ordinarias del CTE.

Un Taller Intensivo de Formación Continua para docentes.

Días festivos oficiales y periodos vacacionales de invierno, Semana Santa y verano.

Con esta planeación, la SEP busca equilibrar el aprendizaje de los estudiantes con la capacitación continua del magisterio.



