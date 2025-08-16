La Secretaría de Educación Pública puso en marcha 68 obras de reconstrucción y ampliación, así como la construcción de 20 nuevos planteles de nivel medio superior, con el objetivo de abrir casi 40 mil espacios educativos en todo el país.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) invertirá 2 mil 500 millones de pesos en obras de infraestructura educativa a nivel nacional, informó el titular de la dependencia, Mario Delgado.

Durante la colocación de la primera piedra del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 305 en Mérida, Yucatán, el funcionario explicó que se desarrollan 68 obras de reconstrucción y ampliación de planteles y la construcción de 20 nuevos espacios de nivel medio superior, lo que permitirá abrir casi 40 mil lugares adicionales para estudiantes.

Expansión histórica

Delgado destacó que esta iniciativa representa la mayor apertura de espacios educativos en los últimos 25 años y estará acompañada del otorgamiento de la Beca Universal Benito Juárez para alumnos de preparatorias públicas.

Además, se habilitarán secundarias en buen estado como planteles de bachillerato en turno vespertino, con la construcción de aulas, talleres y laboratorios adicionales, con el fin de garantizar instalaciones modernas y adecuadas.

Nuevo modelo de bachillerato

El secretario de Educación adelantó que, a partir del 1 de septiembre, entrará en vigor el Bachillerato Nacional, con un Marco Curricular Común (MCCEMS) que homologará las asignaturas en todo el país.

La modalidad incluirá educación artística, deportes, formación socioemocional y valores de respeto, cultura de paz y no discriminación. También se incorporarán 15 nuevas carreras técnicas en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica y automatización, con certificación avalada por instituciones como la UNAM, IPN, UAM y TecNM.

CBTIS No. 305

El nuevo CBTIS contará con 12 aulas, tres talleres técnicos, un laboratorio multifuncional, un aula de cómputo, oficinas administrativas, sala de maestros y sanitarios, con capacidad para atender a 900 alumnos en dos turnos.

La formación estará orientada a tecnologías de vanguardia, con actividades culturales, deportivas y programas socioemocionales que buscan fortalecer la permanencia escolar.