En el marco de los 80 años de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Senado de la República se pronunció sobre la importancia de promover las acciones de este organismo internacional.

La senadora por Sonora, Lorenia Valles Sampedro, reafirmó el compromiso con el bienestar y la paz, al tiempo que resaltó que la ONU es ejemplo de que se puede trabajar por un bien común.

“La Organización de las Naciones Unidas es ejemplo de que el mundo puede trabajar por un objetivo común: el bienestar y la pacificación del planeta. Nuestro lugar de origen, lengua o cultura no deben ser motivo de exclusión ni de discriminación, sino de reconocimiento mutuo y visibilización de la riqueza humana” , señaló.

Valles Sampedro manifestó que la tradición mexicana se caracteriza por el respeto a la soberanía de los pueblos hermanos, reconociendo la interculturalidad como un principio indispensable para la solución no armada de los conflictos, la preservación de la paz y “la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos” .

La morenista agregó que la labor del Senado es dar seguimiento a los acuerdos internacionales que materializan los lazos y los puentes entre los países, ya sea en materia comercial, de seguridad nacional, bienestar social y derechos humanos.