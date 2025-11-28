El senador panista Mario Humberto Vázquez Robles generó controversia en redes sociales tras la filtración de una captura de pantalla donde solicita a ChatGPT la elaboración de su discurso sobre la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR, que luego pronunció en la Tribuna.

El senador Mario Humberto Vázquez Robles (PAN) se ubicó en el centro del debate político tras la difusión de una captura de pantalla que lo muestra solicitando a ChatGPT la elaboración de un discurso. El tema central de la solicitud era la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

La imagen, que circuló en redes sociales, exhibe la petición del legislador a la herramienta de Inteligencia Artificial (IA) con la siguiente frase: “Vamos a agregar: la salida del fiscal tiene que ver con el huachicol fiscal, con la barredora o con el…” (sic).

Horas después de la filtración, Vázquez Robles publicó un video donde leyó un discurso que mostraba notables coincidencias con el texto que habría generado la IA.

Durante su intervención en la Tribuna de la Cámara Alta, Vázquez Robles afirmó que la renuncia de Gertz Manero no constituye un ejercicio de autonomía institucional.

El senador expresó: “Hoy en el Senado quedó claro: la autonomía de la fiscalía es una ficción. La renuncia, en medio de escándalos, dice más que mil explicaciones. México necesita una fiscalía que no se someta”. Además, el panista cuestionó el papel y la independencia del Ministerio Público federal en la administración actual.

Dependencia tecnológica

El uso de la Inteligencia Artificial como apoyo en tareas legislativas detonó una ola de críticas y burlas entre usuarios e internautas. Las reacciones se concentraron en cuestionar la autenticidad del posicionamiento del senador y señalar una aparente dependencia tecnológica para la construcción de su discurso parlamentario.

Entre las frases más compartidas en redes sociales destacaron comentarios irónicos como: “Ya puede renunciar, senador. ChatGPT lo reemplaza” y “Quedó claro que la IA escribe mejor que usted”.

Proceso de sucesión en la FGR

La polémica se desarrolla en el marco de la formalización de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR. El fiscal presentó su renuncia mediante una carta dirigida al Senado, adelantando el fin de su periodo, programado para concluir en 2028.

En el documento, dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, el fiscal informó su separación del cargo y su intención de presidir una embajada de México en “un país amigo”.

Ante la renuncia, Ernestina Godoy dimitió a la Consejería Jurídica de la Presidencia para ser nombrada por el propio Gertz como fiscal especializada en Control Competencial. Este nombramiento la convierte en la encargada del despacho en la FGR mientras el Senado define el relevo definitivo.

La Ley de la Fiscalía General de la República establece requisitos claros para los aspirantes al cargo, incluyendo ser mexicanos por nacimiento, tener al menos $35$ años, acreditar una década de experiencia profesional en Derecho y no contar con condenas por delitos dolosos.