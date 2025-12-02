La Jucopo depuró la lista inicial de 43 personas inscritas, para que una vez aprobada en el Senado, se envíe a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado redujo de 43 a 10 la lista de personas aspirantes a encabezar la Fiscalía General de la República (FGR), vacante desde la renuncia de Alejandro Gertz Manero el pasado 27 de noviembre.

Gertz Manero, quien asumió como fiscal general en 2019 y debía permanecer hasta 2028, renunció para ocupar un cargo diplomático en un “país amigo”. Aunque Sheinbaum confirmó que ella misma le extendió la invitación, aclaró que todavía no puede revelar el destino debido a los procedimientos formales pendientes.

La selección de perfiles para nombrar al próximo Fiscal del país fue realizada en un ejercicio considerado “fast track”, y será sometida este martes a votación del pleno, que deberá aprobarla por mayoría calificada para continuar con el proceso.

La lista final: cinco mujeres y cinco hombres

Entre los nombres más visibles destacan Ernestina Godoy, exconsejera jurídica de la Presidencia y actual encargada de despacho de la FGR; el abogado fiscalista Luis Manuel Pérez de Acha; y el diputado morenista Hamlet García Almaguer.

Ernestina Godoy Hamlet García Almaguer Luis Manuel Pérez de Acha Luz María Zarza Maribel Bojorges Sandra Luz González Mirna Lucía Grande Alfredo Barrera David Borja Miguel Nava

De las 43 personas inscritas originalmente, pero quedaron fuera de la lista final, se encuentran el exadministrador de Aduanas Ricardo Peralta Saucedo, el fiscal capitalino Richard Urbina Vega, el académico Jorge Nader Kuri y Félix Roel Herrera Antonio, exrepresentante de Morena en Coahuila.





Godoy, la favorita

Ernestina Godoy destaca como una de las figuras con mayores posibilidades de llegar al cargo. La funcionaria, cercana a Sheinbaum desde su etapa como jefa de Gobierno, ya comenzó a mover piezas al interior de la institución. El 1 de diciembre nombró a César Oliveros como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Sheinbaum ha expresado públicamente su respaldo a la exfiscal capitalina. El 28 de noviembre, la presidenta explicó que, tras la salida de Gertz Manero, “la Ley de la Fiscalía establece que se queda una persona encargada”, por lo que Godoy asumió temporalmente mientras avanza el proceso de selección.

Lo que sigue en el proceso

La Jucopo turnará la lista a la Mesa Directiva del Senado para que sea votada en el pleno. Su aprobación requiere mayoría calificada de dos terceras partes de las y los legisladores presentes.

Una vez avalada, será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deberá integrar una terna y regresarla al Senado. Las tres personas seleccionadas comparecerán ante el pleno para exponer su proyecto de trabajo, y finalmente se elegirá a quien encabezará la FGR durante los próximos nueve años.