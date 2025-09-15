Se trata de dos iniciativas; la primera para modificar la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del TFJA; y la segunda la Ley Federal de Protección Industrial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) envió al Senado de la República sus iniciativas de reforma a la Ley de Amparo y a la Ley Federal de Protección Industrial.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, informó que se trata de dos iniciativas; la primera para modificar la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del TFJA, con objeto de establecer el proceso de Amparo de forma efectiva y justa.

Destacó que se busca promover el acceso a la justicia y la protección más eficiente y expedita.

Detalló que el Órgano de Administración Judicial incluye medios digitales para determinar el interés legítimo ante la lesión jurídica real y delimitar los plazos para resolución.

La segunda iniciativa propone reformar la Ley Federal de Protección Industrial para fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en México, impulsar el desarrollo en el país y reforzar el sistema de protección industrial con un enfoque integral, social y humanista.