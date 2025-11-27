El Senado de la República comenzó la sesión para analizar la presunta renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República, un día después de convocar a una reunión de emergencia y notificar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta convocatoria se produce después de la reunión de emergencia celebrada ayer en la Cámara Alta y el envío de un escrito a la presidenta Claudia Sheinbaum para notificar la renuncia al cargo.

La sesión comenzó con irregularidades en el protocolo tradicional, ya que no se llevó a cabo la reunión previa de la Mesa Directiva que establece el orden del día.





Análisis urgente

A pesar de las omisiones protocolares, diversos legisladores confirmaron a Milenio que la jornada se centrará en el análisis de la posible renuncia del fiscal general.

La discusión en el Senado representa el inicio del proceso formal en el Poder Legislativo para atender la vacante en la FGR.

Este procedimiento ocurre un día después de que la presidenta Sheinbaum confirmara haber recibido la comunicación oficial del Senado e iniciara un análisis legal con la Consejería Jurídica.