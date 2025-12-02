Oposición cuestionó el proceso y acusó favoritismo hacia Ernestina Godoy, actual encargada de despacho de la FGR.

El Senado de la República aprobó la tarde de este martes 2 de diciembre la lista definitiva de diez aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República, con 88 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones.

La relación será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deberá seleccionar una terna para continuar con el proceso de designación.

La votación se dio tras una discusión en la que las bancadas del PAN y el PRI votaron en contra y senadores de Movimiento Ciudadano optaron por la abstención. Legisladores de oposición cuestionaron que el procedimiento fuera acelerado y señalaron que la lista favorece a Ernestina Godoy, exconsejera jurídica de la Presidencia y actual encargada de despacho de la FGR.

Te puede interesar Ernestina Godoy queda como encargada de la FGR tras renuncia de Gertz

Antes de la aprobación, la Junta de Coordinación Política modificó de última hora la propuesta original al sustituir a Alfredo Barrera por Félix Roel Herrera Antonio. De acuerdo con el presidente de la Jucopo, Barrera no cumplía los requisitos legales por su condición de magistrado, mientras que legisladores del PRI señalaron que su salida obedeció a críticas que había expresado al gobierno federal.

La lista aprobada incluye a cinco mujeres y cinco hombres:

Ernestina Godoy Ramos

Luz María Zarza Delgado

Maribel Bojorges Beltrán

Sandra Luz González Mogollón

Mirna Lucía Grande Hernández

Luis Manuel Pérez de Acha

Hamlet García Almaguer

David Borja Padilla

Miguel Nava Alvarado

Félix Roel Herrera Antonio

Durante la sesión, legisladores del PAN y el PRI advirtieron que la terna que envíe el Ejecutivo podría encaminarse a confirmar a Godoy como nueva titular de la Fiscalía. Señalaron que mantener el control político de la institución comprometería su autonomía, afirmación que formó parte de los posicionamientos en tribuna.

Con la aprobación de la lista, el proceso continuará en el Ejecutivo federal, que deberá evaluar a los aspirantes y enviar tres nombres al Senado. La Cámara Alta votará posteriormente por mayoría calificada para designar a la persona que encabezará la Fiscalía General de la República durante los próximos nueve años.