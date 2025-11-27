Previo a la votación, integrantes de la Oposición en el Senado criticaron que Morena y aliados vean como 'causa grave' para avalar la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR que éste sea el próximo Embajador de Alemania.

El Senado de la República aprobó esta tarde la renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero, cuyo cargo concluía en 2028.

Este jueves, Manero envió una carta a la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, misma que fue discutida por motivo de 'causa grave' y aprobada con 74 votos a favor, 22 en contra y cero abstenciones.

De acuerdo con la misiva, el fiscal notificó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo propuso como embajador de México, por lo que lo llevó a tomar la decisión de separarse del cargo.

Critica Oposición que renuncia de Gertz no es 'causa grave'

Previo a la votación, integrantes de la Oposición en el Senado criticaron que Morena y aliados vean como 'causa grave' para avalar la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR que éste sea el próximo Embajador de Alemania.

Luego de que una mayoría consideró como urgente la discusión de este tema, integrantes de Movimiento Ciudadano (MC), PAN y PRI lanzaron sus consignas desde tribuna en contra de votar a favor de la renuncia solo por este motivo.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, dijo que seguir prestando servicios en la función pública no puede ser un asunto que se pueda calificar de gravedad.

"No vamos a especular sobre las verdaderas razones que tiene el Fiscal Gertz Manero para intentar seguir en el servicio público, él deberá exponer en su momento esas razones, pero sí nos toca calificar esta causa, es decir, si eso nos parece suficientemente grave o no, y desde la perspectiva de MC esta no es una causa grave" , expresó en tribuna.

También en contra de la decisión, el priista Manuel Añorve aseguró que la decisión de Gertz fue una instrucción del Gobierno federal, lo cual se disfrazó de cortesía institucional.

"El PRI no puede, no debe y no va a aceptar que por otra chamba, por un premio diplomático, por un movimiento político disfrazado de cortesía constitucional se pretenda justificar la renuncia del Fiscal General de la República, eso no es renuncia, es instrucción, es un manotazo, un sello de un Gobierno como Morena, pero seamos serios, una Embajada no es causa grave" , criticó.

Raymundo Bolaños, del PAN, dijo que no hay un mínimo elemento que pueda ser considerado de gravedad para aprobar que Gertz deje la FGR, a la cual llegó en 2019.

"En primer lugar tenemos que decir que el documento que se recibe no dice en ningún lado que el Fiscal renuncie, el Fiscal lo que anuncia es que lo han propuesto como Embajador en un país amigo, y que por ello se retira de su actual cargo; hasta donde marca la ley el retiro no es una causa de separación que este Senado pueda calificar" , argumentó.

"No hay razón alguna de calificar algo que la Ley no faculta, pero si este documento, si el retiro ahora se interpreta como una renuncia, entonces lo que se tendría que analizar es si su contenido justifica o no la existencia de una causa grave" .

A favor de avalar la renuncia, el pevemista Luis Alfonso Silva Romo pidió previo a la votación 'cordura' y no querer aplicar literalmente la ley.