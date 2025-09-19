La Comisión de Derechos Digitales del Senado, presidida por Luis Donaldo Colosio Riojas, trabaja en un dictamen para crear la Ley Nacional en Ciberseguridad y revisar la legislación sobre libertad de expresión, comercio electrónico y protección de usuarios en el entorno digital.

La Comisión de Derechos Digitales del Senado de la República inició los trabajos para conformar una Ley Nacional en Ciberseguridad, con el objetivo de fortalecer la protección en el espacio digital y actualizar la normativa vigente en materia de derechos digitales.

El presidente de la comisión, Luis Donaldo Colosio Riojas, informó que en octubre se realizarán mesas de trabajo, cursos y talleres de capacitación como parte del mes de la ciberseguridad. Estas actividades buscarán generar conciencia sobre los riesgos y delitos en el ciberespacio.

En coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, se prevén mesas de diálogo para preparar el dictamen de tres iniciativas en comisiones que servirán de base para la nueva ley.

Además, se llevará a cabo el taller “Legislar con perspectiva de género en el ecosistema”, con apoyo de la organización Mujeres por más mujeres, para integrar la perspectiva de género en las políticas digitales.

Foros y consultas públicas

En noviembre se organizarán foros sobre derechos digitales y revisión de la Ley General de Derechos Digitales, en colaboración con otras comisiones legislativas.

El senador Eugenio Segura Vázquez (Morena) propuso elaborar un documento que incluya temas de ciberseguridad e inteligencia artificial, con la intención de integrarlos a las consultas públicas del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

La agenda legislativa contempla reforzar la protección de usuarios, en especial de niñas, niños y adolescentes en plataformas digitales, servicios de streaming, aplicaciones móviles y redes sociales, como parte del marco integral que acompañará la futura Ley Nacional en Ciberseguridad.