El programa federal entrega 6,450 pesos bimestrales por beneficiario, además de insumos y acompañamiento técnico para proyectos agroforestales en comunidades rurales.

Ante publicaciones virales sobre un 'apoyo de hasta 38,700 pesos por año' para habitantes del campo, la verificación confirma que el programa Sembrando Vida entrega un apoyo bimestral de 6,450 pesos a personas mayores de edad que viven en zonas con rezago social y cuentan con al menos 2.5 hectáreas disponibles para establecer sistemas agroforestales.

Además del recurso, incluye insumos (semillas, plantas, herramientas) y asistencia técnica permanente para el manejo sostenible de la parcela, de acuerdo con lineamientos difundidos por la Secretaría del Bienestar.

El objetivo del programa —según su fundamentación— es contribuir al bienestar social de sembradoras y sembradores, impulsar la autosuficiencia alimentaria, reconstruir tejido social y recuperar el medio ambiente mediante parcelas productivas con árboles frutales, maderables y cultivos asociados.

En su operación cotidiana, las y los beneficiarios se integran a Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), donde reciben capacitación, intercambian experiencias y son acompañados por personal técnico para mejorar prácticas de siembra, conservación de suelo y agua, y diversificación de ingresos.

Registro: presencial, no en línea

Una de las dudas recurrentes es cómo inscribirse. A diferencia de otros apoyos, Sembrando Vida no tiene registro en línea: la inscripción es presencial, a través de asambleas ejidales o comunales convocadas por Bienestar cuando el programa entra o se expande en una localidad.

En esas reuniones se explica el esquema, se realiza un prerregistro (datos de la persona y de su parcela) y posteriormente personal técnico efectúa una visita de verificación para corroborar la superficie, la posesión legal y las condiciones agroecológicas.

Si el predio cumple los criterios, la persona firma su incorporación y comienza a recibir el apoyo bimestral de 6,450 pesos, canalizado vía Banco del Bienestar.