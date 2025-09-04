Más de ocho mil elementos navales se encuentran listos en cinco estados del Pacífico ante la llegada del huracán 'Lorena'.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) activó el Plan Marina en su Fase de Prevención ante la llegada del huracán Lorena, que alcanzó la categoría uno, y desplegó más de ocho mil elementos en Baja California, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit para auxiliar a la población que pudiera verse afectada.

Según la institución, Lorena se localiza aproximadamente a 105 millas náuticas (195 km) al sur-suroeste de Puerto Cortés, Baja California Sur, y a 137 millas náuticas (254 km) al oeste de Cabo San Lucas, desplazándose hacia el noroeste y acercándose a la región centro de la península de Baja California. Su avance provoca cielos de nublado a cerrado, chubascos, tormentas eléctricas y reducción de visibilidad en el sur de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Islas Marías y Jalisco.

Para atender emergencias, la Segunda Región Naval, con sede en Guaymas, Sonora, y jurisdicción en Puerto Peñasco, San Felipe y Ensenada, Baja California, cuenta con cuatro mil 596 efectivos, 127 integrantes de una Brigada de Reacción a Emergencias, 139 vehículos, ocho buques, nueve embarcaciones y 168 equipos especializados, incluidos tres cocinas móviles y tres plantas potabilizadoras de agua, listos para auxiliar a la población civil.

Por su parte, la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán, Sinaloa, y jurisdicción en Topolobampo, La Paz, Los Cabos, Puerto Cortés, Santa Rosalía, San Blas, Islas Marías y Compostela, Nayarit, tiene preparados tres mil 543 efectivos, una Brigada de Reacción a Emergencias de 119 elementos, 95 vehículos, 42 embarcaciones y 99 equipos especializados, que incluyen tres cocinas móviles y nueve plantas potabilizadoras, para realizar evacuaciones y salvaguardar la vida humana ante el fenómeno meteorológico.