La Secretaría de Marina aseguró 2.5 toneladas de cocaína en dos cargamentos frente a la costa de Michoacán. El operativo, coordinado con Sedena, FGR, Guardia Nacional y sspc, representa pérdidas superiores a 980 millones de pesos para grupos delictivos.

Semar informó el aseguramiento en altamar de dos cargamentos de cocaína frente a Michoacán: el primero, de 47 bultos con 1,354 kg; el segundo, de 40 bultos con 1,196 kg, para un total de 2.5 toneladas. La operación se ejecutó durante patrullajes marítimos y aéreos de vigilancia.

La autoridad estimó una afectación económica de más de 980 millones de pesos a las organizaciones que operan en el Pacífico mexicano, además de impedir la distribución de aproximadamente 5 millones de dosis. No se reportaron incidentes para el personal naval ni daños a terceros durante el aseguramiento.

De acuerdo con el comunicado difundido por la sspc, el operativo fue coordinado por Semar con apoyo de Sedena, FGR y Guardia Nacional. La droga asegurada quedó a disposición del Ministerio Público Federal para las indagatorias correspondientes y la integración de la carpeta de investigación. La institución subrayó que estas acciones forman parte de la vigilancia marítima, aérea y terrestre para inhibir delitos y mantener el Estado de derecho en zonas marinas.

Semar destacó que, en lo que va de la actual administración federal, el decomiso acumulado de cocaína en operaciones en altamar ronda 51 toneladas. En Michoacán, las fuerzas federales mantienen despliegues focalizados por hechos de alto impacto y rutas de tráfico marítimo en la franja del Pacífico.



