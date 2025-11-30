El operador cercano de “El Chapo Isidro” era señalado por narcoterrorismo y contaba con orden de extradición.

Pedro Inzunza Coronel, alias “El Pichón”, considerado brazo derecho de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, fue abatido en Sinaloa durante operaciones de las Fuerzas Armadas , informó este domingo el Gobierno federal.

Inzunza Coronel, acusado en mayo pasado por el Gobierno de Estados Unidos de narcoterrorismo relacionado con el Cártel de los Beltrán Leyva, murió en una acción encabezada por la Secretaría de Marina.

Golpe al narcotráfico

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que el abatido contaba con una orden de extradición emitida por la Corte Federal del Distrito Sur de California por presunta asociación delictuosa para la importación y distribución de fentanilo y cocaína.

“De forma paralela al despliegue territorial, continuamos generando resultados en los estados vecinos y los que tienen influencia en Michoacán. De ahí el aseguramiento de dos generadores de violencia, Adaleno N y Miguel N, y fue neutralizado Pedro N, ‘El Pichón’” , declaró Raymundo Morales, titular de Semar. “Son integrantes de una facción de los del Chapo Isidro” , agregó.

El operativo incluyó el aseguramiento de inmuebles y laboratorios vinculados a la facción de “El Chapo Isidro”, donde se encontró infraestructura para elaborar drogas, precursores químicos, narcóticos terminados y armas de fuego. “Con este golpe se debilitó la estructura del Cártel de Sinaloa y se cortó el vínculo logístico que abastecía a redes criminales en varias entidades del país”, afirmó Morales

El padre del abatido, Pedro Inzunza Noriega, “Sagitario”, también ha sido señalado como integrante de redes criminales responsables de generar violencia en territorio estadounidense.