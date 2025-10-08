Las seis personas mexicanas detenidas en Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza regresaron al país este miércoles.

Las seis personas mexicanas que habían sido detenidas en Israel tras participar en una misión humanitaria hacia Gaza arribaron este miércoles a la capital del país, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó su recibimiento en la Base Aérea Militar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde los connacionales fueron sometidos a una revisión médica y cumplieron con su trámite migratorio.

A través de sus redes sociales, Arlin Medrano, una de las integrantes del grupo, compartió un video confirmando su llegada y agradeció el apoyo recibido durante el proceso de liberación.

"Ya nos encontramos en México”, escribió en su publicación, en la que también reconoció la labor diplomática del gobierno federal.

Movilizaciones sociales

Medrano destacó el papel de las movilizaciones sociales y protestas que exigieron su regreso seguro, así como la intervención directa de las autoridades mexicanas.

“Gracias al gobierno de México por haber hecho lo indispensable y más allá de eso, con una calidad humana excelente”, expresó.

La connacional también agradeció personalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al canciller Juan Ramón de la Fuente, subrayando el “humanismo mexicano” mostrado durante el proceso.

El Gobierno de México confirmó que mantuvo contacto con las autoridades israelíes desde el momento de la detención, con el objetivo de garantizar la integridad física y el debido proceso de los seis ciudadanos.

Hasta el momento, la SRE no ha detallado las condiciones en las que se produjo su liberación, aunque confirmó que los connacionales se encuentran en buen estado de salud y ya están con sus familias.