El secretario de Seguridad informó ante el Senado que los homicidios dolosos bajaron 32% en un año, aunque advirtió que el país aún enfrenta retos estructurales.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconoció que la seguridad en México continúa siendo un desafío pendiente, durante su primera comparecencia ante el Senado de la República.

El funcionario aseguró que la estrategia nacional de seguridad avanza, aunque admitió que aún existen retos que requieren coordinación entre los tres niveles de gobierno, fortalecimiento institucional y una visión de largo plazo.

García Harfuch destacó que, gracias al trabajo conjunto entre el Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales, el país ha registrado una reducción del 32 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, lo que representa 27 asesinatos menos por día en comparación con septiembre de 2024.

"En un año de gobierno, gracias a este trabajo conjunto, tenemos una reducción del 32 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos. Septiembre fue el mes con menos homicidios en 10 años" , precisó el titular de la SSPC.

Entre los resultados reportados, resaltó la detención de más de 35 mil personas por delitos de alto impacto, la destrucción de mil 500 laboratorios clandestinos y el aseguramiento de drogas, armas y combustible robado.

En el combate al robo de hidrocarburos, conocido como huachicol, detalló que fueron decomisados 98 millones de litros de combustible y desactivadas mil 938 tomas clandestinas en 26 estados, además de la detención de 15 personas, incluidos empresarios y funcionarios públicos presuntamente implicados en esta actividad ilícita.

El secretario también informó que, en cooperación con autoridades de Estados Unidos, fueron extraditados 55 delincuentes de alto perfil vinculados a cárteles mexicanos en los últimos meses.

Finalmente, García Harfuch subrayó que los avances en materia de seguridad son reales y medibles, pero reconoció que el problema aún no está resuelto.