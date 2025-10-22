Omar García Harfuch informó este 22 de octubre de 2025, durante su comparecencia en el Senado, la captura de un segundo implicado en el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez en Michoacán.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (sspc) informó la detención de un segundo implicado en el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Michoacán.

El anuncio lo realizó el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, durante su comparecencia en el Senado de la República este miércoles, al responder cuestionamientos sobre estrategias para prevenir la extorsión a productores del campo.

“Su cuestionamiento de cómo prevenir la extorsión en productores de campo, y el lamentable homicidio al que usted se refirió, que por cierto quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad tuvieron otra detención de este lamentable homicidio y las operaciones van a continuar”, dijo García Harfuch hoy, 22 de octubre de 2025.

La declaración fija una nueva línea de avance en el caso, que ha generado presión social y gremial por la violencia e incidencias de cobro de piso en regiones productoras de limón.



