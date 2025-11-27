Tras casi 14 horas de negociación, los manifestantes acordaron retirar bloqueos en distintos estados y avanzar en mesas de trabajo sobre seguridad, agua y temas del campo.

Productores agrícolas y transportistas levantaron los bloqueos carreteros en el país tras alcanzar acuerdos con la Secretaría de Gobernación durante una negociación que se prolongó más de 13 horas.

Segob informó que la reunión permitió establecer compromisos inmediatos para restablecer el libre tránsito, luego de días de afectaciones en distintas vías federales. La dependencia explicó que se instalaron tres mesas de trabajo para atender temas de seguridad en carreteras, ordenamientos en materia de agua y problemáticas del sector agrícola.

Durante el encuentro, autoridades detallaron los programas y acciones que el Gobierno de México aplicará en los estados para atender las demandas de los manifestantes. El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano confirmó que se acordaron modificaciones a la Ley de Aguas, incluido permitir la herencia y transferencia de concesiones con tierra, y un trato diferenciado según el uso del recurso.

Dirigentes como Eraclio Rodríguez señalaron que se privilegiará el uso doméstico del agua y que los pozos destinados a consumo humano obtendrán títulos de concesión incluso en zonas con acuíferos sobreexplotados. Rodríguez adelantó que este viernes acudirán a la Cámara de Diputados para continuar el análisis de la iniciativa.

Te puede interesar Propuesta de Ley General de Aguas busca regular el uso del recurso hídrico

Baltazar Valdez informó que a partir del 8 de diciembre se discutirán los precios de garantía, la salida de granos y oleaginosas del T-MEC y el pago de subsidios atrasados para productores de trigo y maíz. Dijo que el objetivo es que el mercado nacional defina los precios y no cotizadores internacionales.

Por su parte, David Estévez, líder de la Antac, reconoció que, aunque no están completamente satisfechos, consideran que se alcanzaron acuerdos inéditos en materia de seguridad. Destacó la creación de una Fiscalía Especializada para delitos en carretera, vigilancia de la Guardia Nacional en retenes estatales y el regreso de licencias plastificadas en lugar de digitales.

El subsecretario César Yáñez encabezó la mesa de negociación, acompañado por funcionarios de Agricultura y Conagua. Fuentes consultadas señalaron que la minuta fue modificada en múltiples ocasiones para integrar las exigencias de productores y transportistas.